«طلعت فنكوش».. أردوغان يوهم شعبه بافتتاح 300 مصنع في يوم واحد

سخرت المعارضة التركية، اليوم الأحد، من المشاريع الاقتصادية التي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، بعد أن تم اكتشاف أن معظم تلك المنشآت الصناعية تعمل بالفعل منذ فترة زمنية طويلة تتراوح بين سنة و10 سنوات، وبعضها منذ 4 عقود.وفي التفاصيل، أعلنت وسائل إعلام حكومية تركية، نهاية الأسبوع الماضي، أن أردوغان افتتح في يوم واحد ما لا يقل عن 300 مصنع في ولاية غازي عنتاب، الواقعة على الحدود مع سوريا، ليتبين لاحقًا أن بعضها يعمل منذ العام الماضي وبعضها الآخر منذ عام 2010، وقسمًا منها يعمل منذ مطلع عام 1980، وفق ما نقلت وسائل إعلامٍ معارضة عن مسئولين حكوميين معارضين للرئيس التركي، الذي يقود أيضًا حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.وقال محمد تركمان، رئيس فرع نقابة العمال في ولاية غازي عنتاب، إن "أكثر من 100 شركة مجدولة على قائمة المشاريع التي افتتحها أردوغان، الأسبوع الماضي، كانت قد دخلت الخدمة بشكل فعلي منذ سنواتٍ طويلة، وعلى سبيل المثال بعضها يعمل منذ مطلع العام 1980".وأضاف، في تصريحاته لوسائل إعلام معارضة لأردوغان، أن "أحدث تلك المشاريع المجدولة قد يكون معمل التعبئة والتغليف الذي افتتحه كل من وزيري الداخلية والعدل سليمان صويلو وعبدالحميد غل، العام الماضي".وسبق للرئيس التركي قبل سنوات أن أعلن عن افتتاح مشاريع تنموية تؤمّن مئات آلاف فرص العمل لمواطنيه، لكن تبين لاحقًا أن أغلبها قائمة منذ عقود كما هي حال المشاريع التي افتتحها الأسبوع الماضي.