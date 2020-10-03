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محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير بريطاني عن ذكريات إصابة جونسون بكورونا: خشيت أن نفقده

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:05 م
جونسون
جونسون
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قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه كان يشعر بالقلق على حياة رئيس الوزراء بوريس جونسون، عندما دخل المستشفى في أبريل الماضي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وتولى راب مهام جونسون لقرابة شهر لحين تعافي رئيس الوزراء، وأصيب جونسون بفيروس كورونا المسبب للمرض في أواخر مارس وانتهى به الأمر في وحدة العناية المركزة.

وقالت صحيفة "ذا تايمز"، إن راب سيقول في كلمته أمام مؤتمر حزب المحافظين الذي سينعقد عبر الإنترنت في وقت لاحق اليوم السبت: "خشيت بالفعل أن نفقده، وكنت قلقا على كاري"، في إشارة إلى خطيبة جونسون التي كانت آنذاك حاملا في طفلهما.

وصدرت التصريحات عن راب بعد ساعات من دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشفى عسكريا قرب واشنطن لإصابته بفيروس كورونا.


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