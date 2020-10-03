وزير البترول الأسبق: أتوقع انضمام الجزائر وليبيا لمنظمة غاز المتوسط

أكد وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، أن مصر لديها تراكمات وخبرة طويلة في مجال البترول والغاز، مشيرًا إلى أنها بدأت استخراج البترول والغاز عام 1886.وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر لديها شبكة كبيرة للغاز في البحر المتوسط، ولديها محطتا إسالة على ساحل المتوسط وتسهيلات تصدير، وأن هذه الإمكانيات الكبيرة تؤهل مصر أن تكون لاعبا محوريا في صناعة الغاز عالميًا.وذكر أن قطاع البترول عمل مع الخارجية لتأسيس منتدى غاز المتوسط، وانضمت فلسطين والأردن واليونان وإسرائيل، ومؤخرًا إيطاليا وفرنسا، مشيرًا إلى أنه خلال الشهرين الآخرين انضم للمبادرة البنك الدولي والبنك الأوروبي والولايات المتحدة، وبدأت مصر احتضان فكرة تحويل المنتدى للمنظمة، مشبهًا ما حدث ببدايات منظمة أوبك.ولفت إلى أن منظمة أوبك تستحوذ على 40% من إنتاج النفط العالمي، فيما توقع أن تنضم الجزائر وليبيا للمنظمة، التي من المتوقع أن تكون مثل أوبك في إنتاج الغاز، وتتحكم في صناعته وتجارته عالميًا.