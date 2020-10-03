الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا ارتفاع فى مستويات الإشعاع قرب مرفأ بيروت

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم ترصد أي ارتفاع في مستوى الإشعاع في المناطق بالقرب من مرفأ بيروت.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل جروسي، في بيان له، إن بعثة الوكالة أجرت أبحاثًا بمشاركة خبراء، وأخذت العينات في بعض المواقع، للتأكد من عدم ارتفاع المستوى الإشعاعي بعد الانفجار في مرفأ بيروت.ويعمل المرفأ الآن بـ30 بالمائة فقط من طاقته، وفق تقرير سابق للأمم المتحدة.يشار إلى أن كانت حكومة حسّان دياب، استقالت على خلفية الانفجار الذي ألحق أضرارا جسيمة في المرفأ وفي المباني المحيطة.