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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«غيرت حياته».. هذا ما قدمته «موزة» لـ«المتحرش» حفيد مؤسس الإخوان

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:56 م
حفيد مؤسس الإخوان
حفيد مؤسس الإخوان
سارة الشلقاني
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لم يعد يخفى على أحد أن موزة بنت ناصر المسند والدة الأمير القطري تميم بن حمد، مولت طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابي، والمتهم في العديد من قضايا الاغتصاب، بعد فضح دراسة جديدة صادرة عن المركز الدولى لدراسة التطرف فى جامعة «كينجز كوليدج لندن» البريطانية، لحجم التمويل التي كانت ترسله له، والذي بلغ 35 ألف يورو شهريًا.

دعم موزة نقطة تحول في حياة المغتصب «رمضان»
لم تقتصر العلاقة التي تجمع «موزة» بحفيد مؤسس الإخوان المتحرش قائمة على تمويله فقط لتنفيذ مخططتها بنشر الإرهاب، ولكن تمويل والدة الأمير القطري لرمضان مثل نقطة تحول في حياة الأخير.

وامتدت العلاقة التي تربط موزة بحفيد البنا المتحرش إلى أنها قوت علاقته بالدوحة، وجعلته مستشارًا لها، بالإضافة إلى أنها ساعدته في تأسيس أبحاث الشريعة الإسلامية والأخلاق «CILE» ومقره جامعة قطر للدراسات الإسلامية عام 2012، وإسناد رئاسته له.

والدة الأمير القطري تدعمه في التدريس بـ«أكسفورد»
ولم يكن ذلك كل ما في الأمر، إذ أنه من بين الدعم القطري الذي قدمته موزة للحفيد المتحرش، هو جعله أستاذا للعلوم الإسلامي في جامعة أكسفورد البريطانية منذ عام 2005، حسبما نشرت صحيفة «ليبراسيون» البريطانية، في تقرير مطول لها، خلال سبتمبر العام الماضي.

ويعد رمضان هو إحدى الوجهات التي استخدمتها قطر، وتحديدًا «موزة»، للترويج إلى مشاريعها الخبيثة في أوروبا بشأن تمويل المساجد والمراكز الإسلامية هناك، والتي تزعم فيها علنًا أنها مشروعات خيرية، بينما تحمل في طياتها تمويلات للجماعات الإرهابية، خاصةً تنظيم الإخوان.

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