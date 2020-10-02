هتافات «تحيا مصر» تهز حي الأسمرات احتفالا بانتصار أكتوبر

احتفل عدد من سكان حي الأسمرات، منذ قليل، بانتصارات أكتوبر، مرددين الهتافات الوطنية كـ"تحيا مصر"وغيرها، وسط أنغام بعض الأغاني الوطنية.اتسم المشهد بلحظات البهجة والسعادة، اجتمع فيها سكان أحدث الأحياء السكنية التي بنيت لمحاربة العشوائيات، حاملين الأعلام واللافتات.وجاء المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية بهدف الاحتفال على أنغام الموسيقى الوطنية، ورفع رايات النصر، حيث تبدأ الاحتفالات كل عام منذ الأول من أكتوبر وحتى اليوم السادس.