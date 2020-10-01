ضبط مصنع شاي ينتج عبوات بعلامات تجارية مزيفة بالإسكندرية

ضبطت مديرية تموين الإسكندرية مصنعا بمنطقة رمل ثاني يقوم بإنتاج وتعبئة أنواع مختلفة من الشاي دون ترخيص ومقلد الاسم التجاري والعلامة التجارية لأسماء تجارية مسجلة وتتمتع بالحماية مثل «شاي العروسة وليبتون وغيرها».وتم ضبط ٣٨ جوال شاي خام زنة ١٠٠ كيلو مستورد درجة رابعة و٧ باكتة شاي الوردة بها ١٦٨ عبوة زنة٤٠ جرام و١٧٠ باكتة شاي «علامة تجارية» بها ٤٣٥عبوة زنة ٢٥٠ جرام، ٥ كرتونة شاي «علامة تجارية» بها٢٤٠ عبوة زنة ٢٥٠ جرام و٢٠ كرتونة شاي خام زنة ١٠ كجم للكرتون، بالإضافة إلى خط تعبئة وإنتاج متكامل لتعبئة الشاي المقلد و٤ أجولة فوارغ عبوات شاي «علامات تجارية» زنة ٦٠ كجم وتم اتخاذ اللازم قانونيا تجاه تلك المخالفات، وجار العرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع والعلامات التجارية المسجلة لضمان عدم وجود غش تجاري وحفاظا على الاقتصاد الوطني من أي إغراق بسلع مجهولة المصدر ومقلدة.