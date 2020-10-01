العراق: القبض على أشخاص لهم علاقة باستهداف البعثات الدبلوماسية

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الخميس، القبض على أشخاص "لهم علاقة" باستهداف البعثات الدبلوماسية.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، إن "إلقاء القبض على أشخاص لهم علاقة بهذا العمل الإرهابي الجبان، يعطي رسالة إلى الإرهابيين، بأنهم مهما استطاعوا الفرار، لابد من ملاحقتهم وتعقبهم وإيداعهم السجن، لينالوا جزاءهم العادل".وأضاف الخفاجي، أن "النتائج التحقيقية وصلت إلى نتائج كبيرة ومهمة، وبعد إكمال التحقيقات، ستعرض على المواطنين، لأن هذا الموضوع هو قضية رأي عام".