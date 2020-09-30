فرض قيود بمستشفى في ويلز بعد تفشي كورونا وإصابة 82 حالة

أعلنت مستشفى جنوبي ويلز فرض قيود على بعض الخدمات الطبية المقدمة بها بعد تفشي كبير لكوفيد-19 وتأكيد إصابة 82 حالة بالفيروس.وقالت مستشفى رويال جلامورجان - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء- إنه سيتم فرض ما وصفته بـ "قيود مؤقتة ومهمة على الخدمة" لديها من الساعة الثانية مساء (بالتوقيت المحلي للبلاد) التي من بينها تعليق إجراء العمليات الجراحية المخطط لها.وأضافت المستشفى أن قسم الطوارئ سيظل مفتوحًا للمرضى بالاستقبال ولهؤلاء الذين يمكن تلقيهم العلاج بقسم الرعاية الإسعافية.وأوضح مجلس الصحة بالجامعة التي تدير المستشفى في بيان "أنه بالنظر إلى حجم تفشي الفيروس، وبناءً على نصيحة وزارة الصحة بويلز، فإن مجلس الصحة يتخذ عددًا من الإجراءات العاجلة والمهمة لضمان سلامة موظفينا ومرضانا ومجتمعاتنا".وتخضع 12 منطقة بويلز لقيود إغلاق محلية، كما أن 71 شخصًا مصابًا بكوفيد-19 قد لقوا مصرعهم خلال 28 يومًا من ظهور نتائج إيجابية لاختباراتهم الطبية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفايات من جراء الفيروس في المملكة المتحدة إلى 42 ألفًا و72 حالة.