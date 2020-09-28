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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمن الدولة السعودي يطيح بخلية إرهابية تابعة للحرس الثوري

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:17 م
جهاز أمن الدولة السعودي
جهاز أمن الدولة السعودي
محمد عمر
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أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة جهاز أمن الدولة السعودي، اللواء بسام عطية، مساء اليوم الإثنين، الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين.

وأوضح المتحدث في بيان رسمي اليوم ضبط 4 أجهزة تنصت متطورة، ومكينة لحام، و4 رشاش كلاشنكوف، وبندقية G3، وبندقية قناص، ومسدسين، وبندقية صيد هوائية، و4620 ذخيرة حية متنوعة، و18 مخزن رشاش ومسدس، حاوية تخزين بلاستيكية للأسلحة محلية الصنع مقاس 6 بوصة، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار البيان إلى أنه تم ضبط أيضا حقيبة تحتوي على معدات تنظيف أسلحة، و14 سلاح أبيض قتالي وملابس عسكرية، و2 منظار قناصة، ومنظار ليلي، و3 أجهزة اتصال لاسلكي، وجهاز كمبيوتر محمول، وجهاز خرائط قارمن، ونظارة شمسية مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تخزين وبطارية.

كما تم ضبط جهاز هاتف محمول، و2 جهاز لوحي ذكي، و5 ذواكر تخزين خارجية، و6 ذواكر تخزين داخلية.

وقال البيان إن الجهات المختصة تباشر تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخليًا وخارجيًا، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات إجراءاتها للقضاء.

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