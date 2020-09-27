مقتل جندي باكستاني في إطلاق نار هندي بإقليم كشمير

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، عن مقتل جندي جراء تعرضه لإطلاق نار من الجانب الهندي بإقليم "كشمير".وذكر الجيش- في بيان نقلته صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني- أن القوات الباكستانية ردت باستهداف النقاط الهندية التي بادرت بإطلاق النار مسببة "خسائر كبيرة" بالجانب الهندي، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.من جانبه، أوضح الجيش الهندي أن قواته ردت "بشكل لائق" على إطلاق نار وقصف باكستاني على طول خط المراقبة بإقليم "كشمير" في منطقة "راجوري" الجنوبية، وذلك دون الإعلان عن وقوع خسائر أو إصابات في صفوف قواته.يذكر أن الهند وباكستان تتبادلان بشكل مستمر اتهامات إطلاق النار بطول خط المراقبة بإقليم "كشمير" المتنازع عليه بين الجانبين، والذي يزعم كلا البلدين أحقيته الكاملة فيه، ويسمى الجانب الهندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، فيما يُدعى الجانب الباكستاني ولاية "آزاد جامو وكشمير".