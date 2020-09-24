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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محمد يوسف لـ«الدستور»: لم يتحدث معي أحد لقيادة الأهلي
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:44 م
محمد يوسف
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أكد محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن مفاوضات النادي للتعاقد معه في وسائل الإعلام المختلفة فقط.
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