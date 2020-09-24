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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الدولة هدفها التقنين».. أبرز رسائل الحكومة في اجتماع اليوم

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:33 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاجر رضا
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جدد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، الإشارة إلى ضرورة حصر مختلف الأراضي التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق.

وترصد «الدستور» أبرز رسائل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر اليوم:

- لدينا حاليًا نحو 12 محافظة أرسلت الأراضى الجاهزة لديها، ويتم حاليًا تدقيق هذه الأراضى وإحداثياتها.
- تقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء حتى الآن مليون و 400 ألف مواطن.
- الموعد النهائي للتقدم بطلبات التصالح نهاية أكتوبر المقبل بدلًا من نهاية سبتمبر الجاري.
- العام المالى الحالى شهد نسبة نمو وتقدما كبيرا رغم تحديات كورونا.
- التوجه الفترة المقبلة سيكون لوضع اشتراطات لتشجيع فكرة البناء الرأسي في القرى لعدم البناء على الأراضي الزراعية.
- إصدار رقم قومي لكل عقار، وسينتهي ذلك في عام 2020\2021.
- الدولة لن تهدم عقارات مشغولة.
- هدف الدولة الأساسي هو تقنين الأوضاع، وعدم وقوع المواطن تحت ضغط لأن وضعه غير قانوني.

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