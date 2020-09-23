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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سنغافورة تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية لكورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:05 م
كورونا في سنغافورة
كورونا في سنغافورة
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قال وزير الصحة السنغافوري، جان كيم يونج، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي الآمن، كما سيتم استئناف عدد أكبر من الأنشطة خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار انخفاض حالات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضاف وزير الصحة السنغافوري، في تصريحات نقلتها صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية:"أنه سيتم السماح بعودة المزيد من الموظفين لعملهم، مع مراعاة تطبيق تدابير إدارة آمنة، مع تشجيع أرباب العمل على تنفيذ إجراءات من بينها السماح للموظفين بساعات عمل مرنة، ومواصلة العمل من المنزل لمدة لا تقل عن نصف وقت عمل الموظفين، مع الالتزام بتواجد نصف عددهم في مقر العمل".

وأعلن "يونج" أنه سيتم تخفيف إجراءات التباعد فيما يتعلق بالطقوس الدينية ومراسم الزواج والأفراح، وسيتم السماح باستئناف الفعاليات في مقر العمل، مثل الندوات والاجتماعات العامة السنوية مع مراعاة إجراءات التباعد الآمنة.

من جهته، قال وزير التعليم السنغافوري لورانس وونج، الذي يشارك في رئاسة فريق العمل الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد مع وزير الصحة، إن الحكومة تعمل بالفعل على وضع خارطة طريق للمرحلة الثالثة والأخيرة التي تخص إعادة فتح البلاد.

وسجلت وزارة الصحة السنغافورية اليوم 12 إصابة جديدة بالفيروس، ما يعد أقل من عدد الإصابات التي تم تسجيلها أمس الثلاثاء، والتي بلغت 21 إصابة، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57 ألفًا و639 إصابة.

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