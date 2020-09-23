كبير القضاة فى كينيا يدعو الرئيس كينياتا إلى حل البرلمان

دعا كبير القضاة في كينيا إلى حل البرلمان، الأمر الذي يهدد بوقف جدول الأعمال التشريعي للرئيس أوهورو كينياتا قبل عامين من انتهاء ولايته.وفي مذكرة استشارية، قال كبير القضاة ديفيد ماراجا، إنه يتعين على كينياتا أن يحل البرلمان لفشله في سن تشريع بشأن حصص الجنسين، حسبما ينص دستور البلاد الذي تم تبنيه في عام 2010.وتضع هذه النصيحة كينياتا أمام خيار الامتثال وإطلاق سلسلة من الانتخابات التكميلية، أو تحدي ماراجا والمجازفة بمواجهة طعون على قوانين جديدة في المحكمة.واعترض رئيس الجمعية الوطنية جاستين موتوري على دعوة رئيس القضاة، قائلًا، إن الدولة، وليس البرلمان وحده، هي المسؤولة عن سن تشريع بشأن حصص الجنسين.وقال موتوري في بيان نشرته صحيفة ستاندرد:«تعرض البرلمان الكيني لانتقادات ظالمة للفشل في سن التشريع الملائم».وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه في ظل انتهاء فترة ولايته الثانية التي مدتها خمس سنوات في عام 2022، فإن كينياتا يحتاج إلى دعم البرلمان لتحقيق ما يسمى ببرنامج «الأربعة الكبار»، وهي أربعة أهداف لبناء المزيد من المنازل، وتحسين الرعاية الصحية، وتعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي.وقد يتطلب تنفيذ الخطة أن يوافق المشرعون على مزيد من الاقتراض في وقت تقلل فيه جائحة فيروس كورونا من الإيرادات الحكومية.