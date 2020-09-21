البحرين: السلام هو خيار استراتيجي لاستقرار المنطقة

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن توقيع البحرين على إعلان تأييد السلام الذي جرى في واشنطن مؤخرًا بين الإمارات وإسرائيل، جاء انطلاقًا من رؤية مملكة البحرين لإقامة السلام الشامل، واعتباره خيارًا استراتيجيًا لدفع عملية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مما يساهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.أضاف العاهل البحريني، خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء، وفقا لما أذاعته الوكالة البحرينية - أن توقيع البحرين تأييدا للسلام يعد إنجازًا تاريخيًا مهمًا على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم، وترسيخ روح التعايش التي عرفت بها مملكة البحرين دائمًا.وقال العاهل البحريني، "إنه من بين الأهداف التي ارتأيناها وسعينا من أجلها من خلال إعلان تأييد السلام، هو أن يدرك العالم بأن السلام هو رسالتنا وخيارنا الاستراتيجي، وأن التسامح والتعايش يشكلان أحد أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة.. فنحن متسامحون ومحبون للسلام والتعاِيش، وإن التعايش الحقيقي والسلام الحقيقي هما اللذان يستندان على تقبل الآخر وهو جوهر المواطن البحريني وما يتمتع به منذ الأزل ونحن نفاخر بين الأمم بأن شعبنا وبشهادة الجميع هو من أطيب شعوب الأرض، وهذه الطيبة جعلت من البحرين منارة للتنوع الفكري والثقافي والديني والمذهبي".وأعرب العاهل البحريني عن الاعتزاز بالترحيب العربي والدولي الواسع لتأييد خطوة مملكة البحرين بشأن إعلان تأييد السلام ولاتخاذها خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن خطوات البحرين نحو السلام والازدهار ليست موجه ضد أي كيانٍ أو قوى، بل هي لصالح الجميع وتهدف إلى حسن الجوار والعمل من أجله"، مجددًا التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والدائم من القضية الفلسطينية والتزامها على تحقيق حل الدولتين الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمبادرة السلام العربية.