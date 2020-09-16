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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصدر لبناني: مصطفى أديب قرر تقديم اعتذاره عن تكليف الحكومة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:11 م
مصطفى أديب
مصطفى أديب
آية حسني
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أكد مصدر لبناني مقرب من الحكومة أن الرئيس المكلف مصطفى أديب اعتزم أمره في تقديم اعتذاره عن التكليف، بحد أقصى ظهر غد الخميس.

وقال المصدر في تصريح لـ"الدستور"، إن اعتذار أديب جاء عقب الإشكاليات التي واجهت تشكيل الحكومة، بسبب تعنت الأحزاب والسياسيين اللبنانيين.

أجمعت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على أن رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى أديب، يتجه للاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة، وأن المبادرة التى سبق وأطلقتها فرنسا لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية فى لبنان تشهد حالة من الترنح، فى ضوء إصرار الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى تسمية جميع الوزراء الذين سيمثلون الطائفة داخل الحكومة.

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