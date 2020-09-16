مأمورية خاصة للبحث عن السائق المتسبب فى دهس ضابط شرطة بقليوب

كشفت مصادر أمنية عن خروج مأمورية للبحث عن مكان اختباء سائق قليوب المتسبب في استشهاد النقيب مصطفى عبدالجليل؛ نتيجة دهسه أسفل عجلات سيارته، وإصابة مجند شرطة بنزلة قليوب، وسرعة ضبطه، بعد أن نجحت التحريات في تحديد هويته.وقال مصدر أمني، إنه تم تحديد هوية سائق الأتوبيس المتسبب في دهس ضابط شرطة، حيث تم جمع معلومات عن الأتوبيس أثناء محاولته استيقافه، ثم تم تحديد هوية السائق وجارٍ مطاردته.وكان قد استشهد منذ قليل نقيب شرطة، يدعى مصطفى عبد الجليل، بالإدارة العامة للمرور، على الطريق الزراعي بمنطقة نزلة قليوب، حيث صدمه أتوبيس أثناء محاولته إيقاف قائده، فرفض وفرَّ هاربًا.واستشهد الضابط عقب وصوله المستشفى، وفر قائد الأتوبيس هاربًا.ومن جانبه، انتقل اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، واللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، كما انتقل مدير أمن القليوبية اللواء فخر العربي، والعميد عبد العظيم محمد مدير الإدارة العامه لمرور القليوبية، إلى مكان الحادث، وجاري تكثف الجهود لضبط السائق.