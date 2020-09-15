لبنان: 90 إصابة بكورونا في أكبر سجون البلاد

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، اليوم الثلاثاء، أن فحوصات أجريت لنزلاء في سجن رومية المركزي في محافظة جبل لبنان، المكتظ بآلاف السجناء، أظهرت تسجيل 90 إصابة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".وتوقع حسن، في حديث تليفزيوني، أنه "في ظروف كثافة النزلاء في السجن من المتوقع تزايد الإصابات، ولكننا مستمرون بالتقصي وبإجراء الفحوصات الضرورية"، لافتا إلى أنه بين كل الحالات التي تم تسجيلها حالتان نقلتا للمستشفى.وأكد أن "الوضع في سجن رومية معقد لكنه ليس سوداويا، ويجب أن نتعامل بيقظة وحزم للحؤول دون وقوع كارثة"، مشيرا إلى أنه سيتم تركيز مستشفى ميداني في حرم السجن يتضمن 10 أسرّة عناية فائقة و10 أسرّة للمتابعة العادية للمرضى إذا أجبرنا لوضعهم في المستشفى.وعلى صعيد الإصابات المسجلة اليوم، أعلنت وزارة الصحة في بيان اليوم تسجيل 592 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 25449 حالة.وقالت الوزارة إن من بين الإصابات الجديدة المسجلة اليوم حالتين لأشخاص قادمين من الخارج.وأشارت إلى تسجيل 451 حالة شفاء جديدة، مما يرفع الإجمالي إلى 9216 حالة.كما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 252 حالة منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في 21 فبراير الماضي.وكان لبنان أعلن منذ شهر مارس الماضي حالة التعبئة العامة الصحية، ومددها حتى نهاية العام لمنع تفشي (كوفيد-19) مع مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية.