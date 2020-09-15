رئيس الوزراء الإيطالى السابق بعد تعافيه من كورونا: «أفلتّ من الموت»

أكد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني البالغ 83 عامًا أن كفاحه مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا، كان "أخطر اختبار" في حياته.وقال برلسكوني عند خروجه من المستشفى بعد أن قضى فيه 12 يوما، إنه تمكن من التغلب على العدوى "بفضل السماء ومهنية الأطباء"، فضلا عن دعم الناس خاصة في الأيام الأولى من المرض.وأضاف: "على أي حال أستطيع أن أقول إنني حتى هذه المرة أفلت من الموت"، مشيرا إلى أن الأيام الثلاثة الأولى من علاجه في المستشفى كانت صعبة للغاية.