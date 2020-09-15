«الإبداع التكنولوجى» يطلق برنامج «هى رائدة» لدعم رائدات الأعمال

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لإحدى هيئات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب التسجيل في برنامج «هي رائدة»، والذي يهدف إلى دعم رائدات الأعمال المبتدئات العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ويهدف البرنامج إلى تدريب رائدات الأعمال، عبر جميع محافظات مصر، على منهجيات ومفاهيم الشركات والأعمال الناشئة، ويُعد الجمهور المستهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو النساء اللائي لديهن مُنتج تكنولوجي أو من رواد الأعمال اللاتي يستخدمن تكنولوجيا المعلومات كعامل يساعد منتجاتهن في عملية التسويق.ويتم التركيز بشكل أكبر على تطوير الجانب المنطقي لتطوير الأعمال بدلًا من النهج النظري المليء بالتفاصيل، الهدف الرئيسي هو تحفيز وظائف تطوير الأعمال الأساسية كمجموعة مهارات عملية ثانوية للمرأة، مما يتيح لها عملية تشغيل ناجحة، والقضاء على هدر الموارد، ومساعدتها على الانضمام إلى برامج ريادة الأعمال الأخرى داخل مركز TIEC أو التي تقدمها جهات ومجتمعات مختصة أخرى.ومن المقرر تنفيذ برنامج ريادة الأعمال للمرأة عبر الإنترنت على مدار 15 جولة، حيث تستطيع حضور الجلسات التدريبية عبر الإنترنت براحة وأمان من المنزل، ويتم حضور البرنامج عبر الإنترنت لمدة أربعة أيام، وسيتم اختيار 20 رائدة أعمال فقط في كل جولة، ولا يعتمد البرنامج على الشرح النظري، وإنما يقوم علي تدريبات تفاعلية عبر الإنترنت، حيث ستعمل رائدات الأعمال المشاركات على تطوير مشاريعهن الخاصة، وستتم مُتابعتهن وتوجيههن عن كثب.