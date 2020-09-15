تكريم أشرف عبدالباقى وإياد نصار فى سينما مصر (صور)

كرم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان أشرف عبدالباقي والفنان إياد نصار، مساء أمس الإثنين، بمسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.وأهدى "جلال"، مخرج العرض المسرحى "سينما مصر"، للفنانين شهادة تقدير تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، عقب مشاهدتهما العرض، ووجه الفنانان الشكر له، وأعربا عن سعادتهما بالتكريم فى صرح ثقافى فنى يحمل على عاتقه إعداد صف ثان من نجوم الفن والإبداع."سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذًا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعداؤها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدًا.