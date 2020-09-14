البحرين ترحب بقرار صربيا تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية

رحبت مملكة البحرين، اليوم الإثنين، بقرار صربيا تصنيف ميلشيات ما يسمى بحزب الله كمنظمة إرهابية، مؤكدة أنها خطوة ضرورية لتعزيز الجهود الهادفة للتصدي إلى التنظيمات الإرهابية التي تزعزع الأمن والسلم الدوليين.وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - عن تضامنها مع صربيا في جهودها الحثيثة والمقدرة في محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشددة على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات مماثلة رادعة لهذا التنظيم الإرهابي، والوقوف وقفة جادة للتصدي لكل من يدعمه أو يموله.