محلل سعودي: إيران وتركيا الأعداء الحقيقيين للعرب

اعتبر المحلل السياسي السعودي والكاتب البارز سامي العثماني، أن أعداء العرب هما إيران وتركيا، لافتًا إلى أنهما يهددان الأمن القومي العربي، كما هو حاصل حاليًا في العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وغيرها من الدول العربية.وتابع العثمان، في تصريحات لـ"الدستور": "أبادت كل من إيران وتركيا البشر والشجر والحجر في دولنا العربية التي تم انتهاكها بل وتم احتلالها"، مؤكدًا أن من هذا المنطلق فإن اتفاق السلام الذي تم بين الإمارات والبحرين وقريبًا عمان مع إسرائيل يوجه أهم رسالة لإيران وتركيا لإبعاد مخططاتهما للمنطقة ليس لكونهما أعداء إسرائيل، ولكن لانتهاء زمن احتكار القضية.وأردف: "الأهم في كل ذلك خروج القضية الفلسطينية من تجارها الذين هم الأكثر قربًا وتطبيعًا مع إسرائيل".