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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا مارك يترأس صلاة القداس الإلهي في باريس (فيديو)

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:54 ص
الأنبا مارك
الأنبا مارك
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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ترأس الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد، القداس الإلهي في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بباريس.

وتحدث الأنبا مارك خلال القظاس الإلهي عن الرأفة بالأخرين وعدم الظلم والأحساس بالأخر.

وقامت الكنيسة القبطية في باريس بإذاعة القداس بالبث المباشر على الصفحة الرسمية للإيبارشية.

وشارك بحضور القداس الإلهي، عدد غفير من الكهنة والشمامسة والشعب القبطي، مع اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19".

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء الذى يطلق عليه "عيد النيروز"، تكريمًا للشهداء الذى قدموا ذواتهم لله بسفك الدم بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل. اضغط

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