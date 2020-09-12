فحوصات طبية لاثنين من مرشحي النواب 2020 بمطروح (صور)

استقبل مستشفى العلمين النموذجي، السبت، يوسف جوده أبوأحمد، أحد أهالي مدينة العلمين التابعة لمحافظة مطروح، لإجراء الكشف الطبي الخاص بالترشح لمجلس النواب 2020.كما استقبل القومسيون الطبي بمطروح مهدي محمد مهدي أحد أبناء محافظة مطروح، لإجراء الكشف الطبي الخاص بالترشح لنواب 2020.وأكد الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، لـ«الدستور»، أنه تم تجهيز 4 مناطق لإجراء الفحوصات الطبية لمرشحي مجلس النواب 2020 مستشفى العلمين النموذجي، مستشفى سيوة المركزي ـ، مستشفى مطروح العام، القومسيون الطبي"، مضيفًا أنه تم إجراء الكشف الطبي على اثنين من المرشحين لمجلس النواب 2020، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وقدرها 2850 جنيهًا.أشار إلى أنه تم فحص اثنين من المرشحين في عيادات "الباطنة، الجراحة، النفسية والعصبية"، وتم تحويلهما إلى المعمل المشترك لأخذ العينة وتحليلها.