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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الكولومبية تنفى إصدار أوامر لعناصرها بإطلاق النار على المتظاهرين

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:47 ص
المتظاهرين في الكولومبية
المتظاهرين في الكولومبية
وكالات
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نفت الشرطة الكولومبية إصدار أوامر لعناصرها بإطلاق النار على المتظاهرين، وذلك بعد أنباء عن مقتل 13 شخصا أثناء احتجاجات على وحشية الشرطة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال أحد مسؤولي الشرطة جوستافو مورينو في تصريحات تلفزيونية: "لا يستطيع أي جنرال بالشرطة.. إصدار أوامر بإطلاق النار على مواطن آخر".

وجاءت هذه التصريحات مع دخول المظاهرات يومها الثالث، حيث تم الإبلاغ عن حوادث في بوجوتا وميديلين وبارانكويلا وكان وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولمز تروخيلو قد قال في وقت سابق أمس الجمعة إن قوات الشرطة تعتذر عن مقتل رجل تردد أنه تعرض لسوءالمعاملة من قبل الشرطة.

وذكر الوزير في تصريحات متلفزة أن "قوات الشرطة تطلب العفو عن أي انتهاك للقانون".

وأفادت وسائل إعلام بأن عدد القتلى في احتجاجات كولومبيا ضد انتهاكات الشرطة ارتفع إلى 13 شخصًا، بعد ليلة ثانية من الهجمات على مراكز الشرطة والاشتباكات مع قوات الأمن.

وبدأت الاضطرابات بعد نشر مقطع فيديو شوهد فيه اثنان من رجال الشرطة يطرحان المحامي خافيير أوردونيز أرضًا ويصدمانه بصاعق كهربائي على شكل مسدس ثم اقتيد أوردونيز، الذي اتهمه الضابطان بانتهاك القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، إلى مركز الشرطة، حيث تردد أنه تعرض للضرب الذي أدى إلى وفاته.

وتسببت الحادثة في إثارة موجة من الاحتجاجات أصيب خلالهما 209 مدنيين و194 من رجال الشرطة في جميع انحاء البلاد، وفقا للأرقام التي كشف عنها هولمز تروخيلو.

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