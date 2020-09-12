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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء فرنسا: نستبعد فكرة فرض حظر صحى عام بسبب كورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:03 ص
جان كاستكس
جان كاستكس
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أن تطور انتشار كورونا في البلاد يشير إلى "تدهور واضح"، مستبعدا في الوقت ذاته فكرة فرض "حجر صحي عام".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال، إن "حدة الفيروس لم تتراجع وهو سيتواصل لبضعة أشهر، لكن علينا أن نتمكن من التعايش معه من دون أن ندخل مجددا في حالة الحجر العام".

وأضاف: "ينبغي ألا نوقف حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على الرغم من ارتفاع الإصابات بالفيروس".

وباتت 42 مقاطعة فرنسية مصنفة "حمراء"، حيث الفيروس نشط جدا، على ما أوضح كاستكس في مقر رئاسة الحكومة حيث يعزل نفسه بعدما قابل مصابا بالفيروس.

ويثير الوضع العام في البلاد قلقا متزايدا مع ارتفاع منتظم لعدد الحالات المسجلة في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت نحو 10 آلاف إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، على ما أظهرت البيانات التي نشرتها هيئة الصحة العامة.

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