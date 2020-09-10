مؤمن زكريا يصل مران الأهلي برفقة سيد عبد الحفيظ (صورة)





وصل مؤمن زكريا لاعب الأهلي منذ قليل إلى تدريبات الفريق الأحمر بملعب "مختار التتش" داخل القلعة الحمراء، رفقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق.