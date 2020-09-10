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الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مؤمن زكريا يصل مران الأهلي برفقة سيد عبد الحفيظ (صورة)
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:06 م
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وصل مؤمن زكريا لاعب الأهلي منذ قليل إلى تدريبات الفريق الأحمر بملعب "مختار التتش" داخل القلعة الحمراء، رفقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق.
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