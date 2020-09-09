السبت.. «مهندسين الإسكندرية» تستقبل الاستشاريين لإنهاء إجراءات التصالح

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى، والمهندس الاستشارى السيد حسن رئيس لجنة ممارسة ومزاولة المهنة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، عن فتح أبوابها طوال أيام الأسبوع بدءًا من السبت القادم لاستقبال المهندسين الاستشاريين لإنهاء إجراءات التصالح، وذلك تسهيلا على المهندسين الاستشاريين المقيدين بالنقابة.وقال الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن النقابة تفتح أبوابها لاستقبال المهندسين الاستشاريين فى إطار دور النقابة لدعم الدولة فى ملف التصالح.وأضاف، أن النقابة حريصة للغاية لمواكبة القرارات الصادرة بشأن قانون التصالح قبل انتهاء المدة المحددة من مجلس الوزراء بتاريخ 30 سبتمبر الجارى، وتخفيف العبء على المهندسين الاستشاريين.وأوضح المهندس السيد حسن رئيس لجنة ممارسة ومزاولة المهنة بالنقابة، أن النقابة تستقبل المهندسين الاستشاريين لإنهاء ملفات وتقارير السلامة الإنشائية طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وذلك تيسيرا على المهندسين لسرعة نهو ملفاتهم وتقاريرهم بصورة سريعة تواكب قرارات الدولة ونهو كافة الإجراءات لقانون التصالح.وأضاف، أن هذا الإجراء يأتي فى إطار دور نقابة المهندسين الوطنى لدعم الدولة فى ملف قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتسهيلا على المهندسين وخدمتهم فى هذا الملف.