رئيس الوزراء الإيطالي السابق عن إصابته بكورونا: أحارب مرضا شيطانيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، المصاب بفيروس كورونا، إنه يحارب "مرضا شيطانيا".وقال السياسي البالغ من العمر 83 عاما، في اتصال هاتفي مع فعالية انتخابية لحزبه "فورزا إيطاليا":"إنني أحارب من أجل الخروج من هذا المرض الشيطاني، إنه مرض خطير للغاية".وأضاف برلسكوني أن الفحوصات التي أجريت في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو كشفت أنه من "الخمسة الأعلى" من حيث شدة الإصابة من بين مرضى المستشفى.