رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين خاصتين

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:58 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء كلية العلاج الطبيعي، بجامعة الفيوم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعتين خاصتين، الصالحية الجديدة، وشرم الشيخ.

ونص مشروع القرار الأول على أن تُنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الصالحية الجديدة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وتتكون جامعة الصالحية الجديدة من كليات، العلاج الطبيعي، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة، والإدارة والاقتصاد الدولي، والحاسبات والمعلومات، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

ونص مشروع القانون الثاني على أن تُنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة شرم الشيخ"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وتتكون جامعة شرم الشيخ من كليات الصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة، والإدارة والاقتصاد، والطب البشرى، والسياحة والفنادق، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وكلية الدراسات العليا.

على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل وإلا ألغي ترخيص إنشاء هذه الكلية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ونص مشروعا القرارين على أن الهدف من إنشاء الجامعتين هو الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعتين أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعملا على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدين في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

كما نصا على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«اتمسكوا عريانين».. شاب وفتاة يقضيان 3 أيام بـ«دار مناسبات مسجد»

مع قانون التصالح.. 8 نصائح لشراء عقار جديد «موثق»

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

«الحرام آخرته وحشة».. «جثة تحت الكوبري» تكشف جريمة «8 أصدقاء»

مع قانون التصالح.. 8 نصائح لشراء عقار جديد «موثق»

«اتمسكوا عريانين».. شاب وفتاة يقضيان 3 أيام بـ«دار مناسبات مسجد»

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

إنفوجراف

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نساء محمود الجندي.. انفصل عن عبلة كامل لسبب غريب وماتت زوجته الأولى في حريق

«لم أستطع مخالفة السادات.. لكني أحببته».. اعتراف توفيق الحكيم عن علاقته بـ«السادات»

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

مرض يرتبط بكورونا لدى الأطفال يسبب تلفا في القلب

حمام الشمس بداية لمرض خطير

خطر جديد يهدد مليار شخص حول العالم

تراجع عمليات تسليم طائرات «إيرباص» فى أغسطس دون إلغاءات

مقالات الرأي
منى رجب
إبراهيم عبدالناصر.. السعى مفتاح تفوقه
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الأسقف الزاهد فى المناصب الرسمية للكنيسة «1-3»
ثروت الخرباوي
الإخوان جنود الصهيونية
ماجد حبته
الفصائل الفلسطينية اجتمعت.. وستجتمع!
المزيد

الثقافة

محمد أبو بكر يعيد اكتشاف رواية «فتاة آل عثمان» لنقولا حداد

«الديكور السينمائي» على طاولة «القومي للسينما» اليوم

«شوية فن» على مسرح ساقية الصاوي اليوم

أين تذهب هذا المساء.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية