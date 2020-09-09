«الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين خاصتين

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء كلية العلاج الطبيعي، بجامعة الفيوم.ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعتين خاصتين، الصالحية الجديدة، وشرم الشيخ.ونص مشروع القرار الأول على أن تُنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الصالحية الجديدة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.وتتكون جامعة الصالحية الجديدة من كليات، العلاج الطبيعي، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة، والإدارة والاقتصاد الدولي، والحاسبات والمعلومات، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.ونص مشروع القانون الثاني على أن تُنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة شرم الشيخ"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.وتتكون جامعة شرم الشيخ من كليات الصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة، والإدارة والاقتصاد، والطب البشرى، والسياحة والفنادق، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وكلية الدراسات العليا.على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل وإلا ألغي ترخيص إنشاء هذه الكلية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.ونص مشروعا القرارين على أن الهدف من إنشاء الجامعتين هو الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعتين أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعملا على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدين في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.كما نصا على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.