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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض قياسي لليرة التركية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
اليرة التركية
اليرة التركية
وكالات
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تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي دون 7.49 مقابل الدولار اليوم الأربعاء تحت تأثير تنامي العزوف من المخاطر، والذي زاد ضغوط البيع في العالم.

وسجلت الليرة مستوى متدنيا عند 7.4920 لتصل خسائرها مقابل العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري إلى نحو 21 بالمئة بين أسوأ العملات أداء في العالم. ومع ذلك فقد تفوقت على نظيراتها في الأسواق الناشئة في أحدث الجلسات.

وصعدت الليرة من جديد إلى 7.4870 بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش.

ومع انخفاض العملة التركية في ست من بين الجلسات السبع الماضية، ما زال المستثمرون يترقبون إشارات على ما إذا كان البنك المركزي قد أوقف سياسة تشديد نقدي غير مباشرة استمرت شهرًا.

ونُقل عن وزير المالية براءت ألبيرق، قوله اليوم الأربعاء إن بوسع البلاد الاستفادة من تبعات جائحة فيروس كورونا العالمية عبر ليرة تنافسية يتم وضعها في قلب استراتيجية جديدة للتحرك نحو اقتصاد يركز أكثر على الصادرات.

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