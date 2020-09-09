الليلة.. «كارمن» بالهناجر ضمن مهرجان المسرح التجريبى

يستقبل مسرح ساحة الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ العرض المسرحي "كارمن" والمشارك في مسابقة العروض الحية٬ ضمن فعاليات الدورة الــ27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي."كارمن" عرض موسيقي غنائي راقص٬ مقتبس عن أوبرا كارمن كتابة چورچ بيزية٬ هنرى ميلهاك ولودوفيك هاليفاى. العرض رؤية وإخراج ريم حجاب.كارمن غجرية ساحرة منطلقة٬ أحبت العريف "خوزيه" وأوقعته في حبها بسحرها. نتيجة أحداث ما في العرض يؤمر خوزيه بحبسها وتتطور الأحداث.العرض تمثيل كلًا من: إيمان ثابت٬ أحمد مرعى٬ أدهم شكر٬ جميلة ياسين٬ حسين الشافعي٬ رانيا زهرة٬ ريم حجاب٬ مارينا مجدى٬ محمد جاد٬ محمد السورى٬ محمد غزاوى٬ محمد محمود٬ نور هاشم٬ وهادي عادل.مساعد مخرج سما كمال٬ مهندس ديكور محمد العبد٬ مصمم اضاءة صابر السيد٬ مصمم أزياء ريهام زهرة تأليف موسيقى سعد ممدوح.