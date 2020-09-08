الغول يخاطب محافظ قنا لتخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء

تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بخطاب للواء أشرف الداودى محافظ قنا، لمطالبته باستخدام السلطة المخولة إليه لتخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء على المواطنين في محافظة قنا بنسبة 50% ولا تقل عن 40% نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها المواطنون وأسوة بالعديد من المحافظات التى أقدمت على هذا التخفيض.وأضاف الغول، أن هذه فرصة عظيمة لتحفيز المواطنين على التقدم للتصالح وبالتالى زيادة أعداد المتصالحين وزيادة العائد المادي للدولة وأيضا مراعاة ظروف المواطنين فى محافظة قنا التى لا تعد من المحافظات الغنية على مستوى الجمهورية وبذلك هى فى أمس الحاجة إلى هذا التخفيض.