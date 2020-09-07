حبس المتهمين بقتل شاب بسبب «موبايل» في البحيرة

قرر المستشارين محمد المحص، ومحمد سليم وكيلى النائب العام، تحت إشراف المستشار محمد أكرم حمودة مدير نيابة الدلنجات، وأمانة سر محمد يوسف إيداع "محمد. ع. ا. س" 14 سنة إحدى دور الرعاية الإجتماعية، وحبس والده "عبدالله. ا. س"، ونجل عمته "محمد ج س" 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بالتعدى على "أحمد. م. س" طالب ١٦ سنة بعصا حتى سقط جثة هامدة، وذلك بسبب قيام المجنى عليه بمداعبة المتهم الأول الذى يعمل معه في محل موبيليا بمدينة الدلنجات؛ مما تسبب فى كسر تليفونه المحمول.وشهدت عزبة أبوسلطان التابعة، لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، جريمة قتل بشعة، حيث قام مزارع ونجله، وابن شقيقته بالتعدى على نجل ابن عمه بعصا على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب خلافات على تليفون محمول، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول "أحمد. م. س، ١٦ سنة"، ومقيم بناحية عزبة أبوسلطان التابعة لقرية ومرات النخل دائرة المركز، إلى مستشفى الدلنجات العام جثة هامدة إثر اعتداء من آخرين.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص، وبسؤال والد المجنى عليه اتهم ابن عمه ونجله "عبدالله. ا. س"، و"محمد. ع. ا. س"، "محمد ج س" بالتعدى على نجله بعصا على رأسه أثناء رجوعه من فرح بالقرية المقيمين فيها، بسبب خلافات على تليفون محمول.وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدلنجات من ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة اعترف المتهمين أن المجنى عليه يعمل مع المتهم الثانى فى أحد محلات الموبيليا بمدينة الدلنجات، وأثناء قيام المجنى عليه بمداعبة المتهم الأول قام بكسر التليفون الخاص به، فنشبت بينهما مشاجرة قام المجنى عليه بالتعدى على المتهم الأول بالضرب.وأكمل المتهمون في اعترافاتهم، أمام النيابة العامة أن المجنى عليه قام بمعايرة المتهم أكثر من مرة، وعليه قام المتهم بالاستعانة بوالده وابن عمته، وانتظروا رجوع المجنى عليه إلى منزله وقاموا بضربه بالعصا على رأسه أكثر من مرة حتى سقط قتيلا.