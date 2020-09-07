اليوم.. أولى جلسات «قيد الصحفيين» لنظر «لجنة المشتغلين»

تبدأ لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، اليوم الإثنين، أولى جلسات اللجنة للنظر في أوراق المتقدمين إلى الانتقال من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين.وسبق أن نشرت اللجنة، أسماء 365 زميلًا تقدموا بأوراقهم للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين.وتستمر جلسات انعقاد اللجنة حتى يوم الأربعاء المقبل 9 سبتمبر.وتجري اليوم اللجنة، الجلسات للأعداد من 1 إلى 125، وعلى أن تعقد غدا الثلاثاء جلسة للأعداد من 156 إلى 249، ويوم الأربعاء للأعداد من 250 إلى 365.واشترطت اللجنة ارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبي أثناء الحضور والمثول أمامها.