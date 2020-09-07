من «بابا شارو» لـ«هوانم جاردن سيتي».. محطات في حياة عايدة كامل



أعلن الدكتور أشرف زكي صباح اليوم، وفاة الفنانة القديرة عايدة كامل عن عمر يناهز 89 عاما وكانت الفنانة عايدة كامل تعاني من مشاكل صحية في المعدة والقولون، وقضت ما يقرب من 3 أسابيع بأحد مستشفيات القاهرة، إثر تدهور حالتها الصحية، وطالبت الجمهور بالدعاء لها في منشور كتبته على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



عايدة كامل

- حياتها الشخصية:



موهوبة منذ طفولتها، حيث اكتشفت موهبتها الفنية من خلال المسرح المدرسي، ثم اكتشفها الفنان حسين فياض وقدمها في عدد من برامج الأطفال مثل "بابا شارو"، واستمرت لفترة طويلة في تقديم البرامج والمسلسلات الاذاعية والتحقت بالجامعة ودرست في كية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون وحصلت على درجة البكالوريوس في مجال التقديم الإذاعي، ثم التحقت بالمعهد العالي للتمثيل، بدأت مشوارها الفنى فى أربعينيات القرن الماضي، وعملت كبطلة لفرقة يوسف وهبى ثم انتقلت لتكون بطلة فرقة إسماعيل ياسين ثم اصبحت من اهم النجمات في مصر.



- أعمالها:

قدمت ما يقرب من 120 عملا فنيا بين التلفزيون والسينما والإذاعة ومن أعمالها "على باب زويلة" و"رفاعة الطهطاوي" و"لا إله إلا الله" و"ست الحسن" و"القضاء في الإسلام" و"ألف ليلة وليلة" و"هوانم جاردن سيتي" و"لحن الخلود" و"رجال بلا ملامح" و"إسماعيل يس في الطيران" و"الوسادة الخالية" و"سيدة القطار"، ومن أعمالها الإذاعية الدرامية "الحب كدة، شيء من الخطر، حبيبي خذ بيدي، الدجال، ابن البرق، الفارس الأسود، كلاب الحراسة، الصديق والطريق". موهوبة منذ طفولتها، حيث اكتشفت موهبتها الفنية من خلال المسرح المدرسي، ثم اكتشفها الفنان حسين فياض وقدمها في عدد من برامج الأطفال مثل "بابا شارو"، واستمرت لفترة طويلة في تقديم البرامج والمسلسلات الاذاعية والتحقت بالجامعة ودرست في كية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون وحصلت على درجة البكالوريوس في مجال التقديم الإذاعي، ثم التحقت بالمعهد العالي للتمثيل، بدأت مشوارها الفنى فى أربعينيات القرن الماضي، وعملت كبطلة لفرقة يوسف وهبى ثم انتقلت لتكون بطلة فرقة إسماعيل ياسين ثم اصبحت من اهم النجمات في مصر.قدمت ما يقرب من 120 عملا فنيا بين التلفزيون والسينما والإذاعة ومن أعمالها "على باب زويلة" و"رفاعة الطهطاوي" و"لا إله إلا الله" و"ست الحسن" و"القضاء في الإسلام" و"ألف ليلة وليلة" و"هوانم جاردن سيتي" و"لحن الخلود" و"رجال بلا ملامح" و"إسماعيل يس في الطيران" و"الوسادة الخالية" و"سيدة القطار"، ومن أعمالها الإذاعية الدرامية "الحب كدة، شيء من الخطر، حبيبي خذ بيدي، الدجال، ابن البرق، الفارس الأسود، كلاب الحراسة، الصديق والطريق".

محمود عزمي

- زواجها:



تزوجت الفنانة عايدة كامل من الفنان الراحل "محمود عزمي" وأنجبت منه ابنها الوحيد الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وظلت تحبه وترثيه حتى آخر ذكرى وفاة له وهي على قيد الحياة.



في 1 يوليو الماضي، كتبت رسالة رثاء لزوجها الراحل، قائلة: "مثل هذا اليوم من كل عام كنا نحتفل بعيد ميلادك واليوم نترحم عليك، ولكنها إرادة الله ولا راد لقضائه، اللهم اغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين، اللهم اجمعنا بهم فى جنتك.. اللهم آمين"، مضيفة: "أتحدث عن الزوج وأبو ابنى د.هشام عزمى المرحوم الفنان محمود عزمى.. رجاء وليس أمرا أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة". تزوجت الفنانة عايدة كامل من الفنان الراحل "محمود عزمي" وأنجبت منه ابنها الوحيد الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وظلت تحبه وترثيه حتى آخر ذكرى وفاة له وهي على قيد الحياة.في 1 يوليو الماضي، كتبت رسالة رثاء لزوجها الراحل، قائلة: "مثل هذا اليوم من كل عام كنا نحتفل بعيد ميلادك واليوم نترحم عليك، ولكنها إرادة الله ولا راد لقضائه، اللهم اغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين، اللهم اجمعنا بهم فى جنتك.. اللهم آمين"، مضيفة: "أتحدث عن الزوج وأبو ابنى د.هشام عزمى المرحوم الفنان محمود عزمى.. رجاء وليس أمرا أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

- عايدة كامل

- أزمات في حياة عايدة كامل:



قامت بإبلاغ شرطة العجوزة لتحرير محضر ضد جارها في العقار الذي تعيش به عام 2015، لاتهامه بتسريب المياه على شقتها مما قد يتسبب في سقوط المياه عليها، وانتقلت قوات الأمن إلى مسكنها وقامت بفحص دورة المياه الخاصة بالمنزل، ثم اكتشفت سرقة خاتمين كانا داخل دورة المياه الخاصة بها، وحررت محضرًا آخر ضد قوات الأمن تتهمهم فيه بسرقتها أثناء تأدية عملهم. قامت بإبلاغ شرطة العجوزة لتحرير محضر ضد جارها في العقار الذي تعيش به عام 2015، لاتهامه بتسريب المياه على شقتها مما قد يتسبب في سقوط المياه عليها، وانتقلت قوات الأمن إلى مسكنها وقامت بفحص دورة المياه الخاصة بالمنزل، ثم اكتشفت سرقة خاتمين كانا داخل دورة المياه الخاصة بها، وحررت محضرًا آخر ضد قوات الأمن تتهمهم فيه بسرقتها أثناء تأدية عملهم.