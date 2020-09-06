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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بيومي فؤاد ينضم لـ«عواجيز الفرح»

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:59 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
دعاء عبد المقصود
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انضم الفنان بيومي فؤاد إلى أسرة الفيلم السينمائي الجديد «عواجيز الفرح»، حيث تعاقد على المشاركة في بطولة الفيلم ليكون البطل الرابع إلى جانب كل من ماجد الكدواني وشريف الدسوقي وسيد رجب.

ويجري المخرج أحمد الجندي حاليا تحضيرات الفيلم من معاينة أماكن التصوير وترشيح باقي الأبطال المشاركين بالفيلم بعد أن تسلم النسخة النهائية من سيناريو الفيلم من الكاتب هيثم دبور.

ومن المقرر أن تبدأ أسرة عمل الفيلم تصوير أول مشاهده نهاية الشهر الجاري بأحد مواقع التصوير في البحر الأحمر.

والفيلم من تأليف هيثم دبور وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء يلتقون بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة.

«عواجيز الفرح» من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف الدسوقي.

على جانب آخر، يستعد المخرج أحمد الجندي لتصوير فيلم «دماغ عالية» مع أحمد فهمي، حيث وضع اللمسات النهائية على سيناريو الفيلم بعد التعديلات التي تم إجراؤها على القصة قبل العودة للتصوير خلال الأسبوعين المقبلين.

فيلم «دماغ عالية» كان يحمل اسم «حلم سوسن» قبل تغييره مؤخرًا، والعمل بطولة أحمد فهمي وروبي وخالد أنور ومايان السيد ومحمد ثروت وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أكرم حسني وتأليف أحمد فهمي وأحمد الجندي وإيهاب بليبل وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لا يخلو من الفانتازيا.

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