أحمد العجوز ومحمد حمص يقودان الإسماعيلى لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قبول اعتذار أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة عن استكمال مهمتهما بالفريق الأول، والتعاقد مع مدير فني ومدرب أحمال أجنبيين، مع وجود أحمد العجوز مدرب عام قائما بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدربًا، على أن يقوما بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة لحين وصول المدرب الأجنبي.وتوجه مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان- عقب اجتماعه الطارئي- لجماهير النادي بالاعتذار عن سوء النتائج خلال الفترة السابقة مع وعد بمعالجة السلبيات من أجل تحسن النتائج.ويناشد المجلس جماهير النادي العظيمهة الذي دأبت على مؤازرة ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفترة المقبلة لعودة الروح مرة أخرى وتحسن النتائج.وأبدى المجلس استيائه الشديد من أداء بعض اللاعبين في المباريات الرسمية وسوء النتائج، وعليه قرر وقف جميع مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج وعودة الروح مرة أخرى، مع التشديد بأن المجلس لن يتهاون مع أي لاعب مقصر خلال الفترة المقبلة.وكان الإسماعيلي قد تلقى هزيمة كبيرة من المقاصة، بنتيجة "4-1" في الدوري الممتاز.