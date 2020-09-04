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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«غرفة الإسماعيلية» تتحمل مصاريف المدارس لأبناء التجار المضارين من كورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن المهندس أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية، عن تحمل الغرفة لمصاريف مدارس أبناء التجار المتضررين من كورونا سواء بالوفاة أو العزل بأحد المستشفيات.

وأكد رئيس غرفة الإسماعيلية، أن تحمل مصاريف أبناء التجار المتضررين بكورونا يدخل ضمن المسئولية المجتمعية التي تسعى الغرفة من خلال مجلس الإدارة إلى العمل عليها من اليوم الأول للمجلس الحالي.

وأضاف أن المجلس سيتحمل التكلفة كامله دون إضافة أي أعباء إلى ميزانية الغرفة التجارية، وأن الشروط الواجب توافرها كالتالي:

-أن يكون الأب أو الأم من التجار المسجلين بالغرفة والذين تضرروا من فيروس كورونا خلال الفترة السابقة.

- لا يشترط أن يكون التاجر مسددا لرسوم الغرفة التجاريه، والأمر مفتوح لكل تجار الإسماعيلية والمسجلين فقط بالغرفة والذين يصل عددهم إلى اكثر من 68 ألف تاجر وعلى كل أنحاء المحافظة.

- يشترط أن يكون الابن أو الابنه مسجلا بالمدارس الحكوميه ولا ينطبق الأمر على المدارس التجربيه أو اللغات أو الخاصة.

- تشكيل فريق عمل لاستقبال الطلبات في كل مركز ومدينه من مراكز المحافظة وسوف يتم الإعلان عن الأسماء وارقام التليفونات والمقرات، خلال ساعات من الآن وجميعهم أيضا من التجار

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