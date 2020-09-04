«غرفة الإسماعيلية» تتحمل مصاريف المدارس لأبناء التجار المضارين من كورونا

«غرفة الإسماعيلية» تتحمل مصاريف المدارس لأبناء التجار المضارين من كورونا
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
أعلن المهندس أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية، عن تحمل الغرفة لمصاريف مدارس أبناء التجار المتضررين من كورونا سواء بالوفاة أو العزل بأحد المستشفيات.
وأكد رئيس غرفة الإسماعيلية، أن تحمل مصاريف أبناء التجار المتضررين بكورونا يدخل ضمن المسئولية المجتمعية التي تسعى الغرفة من خلال مجلس الإدارة إلى العمل عليها من اليوم الأول للمجلس الحالي.
وأضاف أن المجلس سيتحمل التكلفة كامله دون إضافة أي أعباء إلى ميزانية الغرفة التجارية، وأن الشروط الواجب توافرها كالتالي:
-أن يكون الأب أو الأم من التجار المسجلين بالغرفة والذين تضرروا من فيروس كورونا خلال الفترة السابقة.
- لا يشترط أن يكون التاجر مسددا لرسوم الغرفة التجاريه، والأمر مفتوح لكل تجار الإسماعيلية والمسجلين فقط بالغرفة والذين يصل عددهم إلى اكثر من 68 ألف تاجر وعلى كل أنحاء المحافظة.
- يشترط أن يكون الابن أو الابنه مسجلا بالمدارس الحكوميه ولا ينطبق الأمر على المدارس التجربيه أو اللغات أو الخاصة.
- تشكيل فريق عمل لاستقبال الطلبات في كل مركز ومدينه من مراكز المحافظة وسوف يتم الإعلان عن الأسماء وارقام التليفونات والمقرات، خلال ساعات من الآن وجميعهم أيضا من التجار
وأكد رئيس غرفة الإسماعيلية، أن تحمل مصاريف أبناء التجار المتضررين بكورونا يدخل ضمن المسئولية المجتمعية التي تسعى الغرفة من خلال مجلس الإدارة إلى العمل عليها من اليوم الأول للمجلس الحالي.
وأضاف أن المجلس سيتحمل التكلفة كامله دون إضافة أي أعباء إلى ميزانية الغرفة التجارية، وأن الشروط الواجب توافرها كالتالي:
-أن يكون الأب أو الأم من التجار المسجلين بالغرفة والذين تضرروا من فيروس كورونا خلال الفترة السابقة.
- لا يشترط أن يكون التاجر مسددا لرسوم الغرفة التجاريه، والأمر مفتوح لكل تجار الإسماعيلية والمسجلين فقط بالغرفة والذين يصل عددهم إلى اكثر من 68 ألف تاجر وعلى كل أنحاء المحافظة.
- يشترط أن يكون الابن أو الابنه مسجلا بالمدارس الحكوميه ولا ينطبق الأمر على المدارس التجربيه أو اللغات أو الخاصة.
- تشكيل فريق عمل لاستقبال الطلبات في كل مركز ومدينه من مراكز المحافظة وسوف يتم الإعلان عن الأسماء وارقام التليفونات والمقرات، خلال ساعات من الآن وجميعهم أيضا من التجار