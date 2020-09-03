مواعيد حفلات «ليالي سيد درويش» بمدينة نصر

يقدم البيت الفني للمسرح، من خلال فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، ٥ حفلات بعنوان "ليالي سيد درويش" أيام الخميس والجمعة ٣ و٤ و١٠ و١١ و١٧ سبتمبر الجاري، فى الساعة السابعة مساءً على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.وعن الحفلات، تقول الفنانة وفاء الحكيم مدير عام فرقة الشمس، إنها حفلات موسيقية لمجموعة من أغاني فنان الشعب سيد درويش، من أداء فناني فرقة الشمس، بقيادة وتدريب دكتور محسن صادق، غناء "رحمة ممدوح، محمد ناصر، فرح، إسلام مسعد، خلود، يوسف محمد، يمنى، أحمد محمد، شهد، مريم، رانيا حمدى، رحمة"، عزف "أشرقت يوسف، أماني يوسف، شروق يوسف"، تدريب وإشراف دكتور محسن صادق.