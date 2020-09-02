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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشريح وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في استشهاد مجند العياط

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:44 م
استشهاد مجند العياط
استشهاد مجند العياط
ندى حمدي
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انتدبت نيابة العياط الطب الشرعي لتشريح جثمان مجند شرطة استشهد أثناء القبض على مسجل خطر بالعياط، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لشهود العيان؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

وكشفت مناظرة النيابة عن أن الوفاة نتيجة إصابة الشهيد بطلقة نارية بالصدر، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد خط سيره ومكان اختبائه.

كشفت التحقيقات الأولية أن يسري منصور المجنى عليه مجند بمركز العياط وأثناء قدومه للقبض على المتهم، بادر الثانى بإطلاق النيران فأصيب المجنى عليه بطلقة بالصدر أودت بحياته، ولاذ المتهم بالفرار.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهم، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبطه.

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