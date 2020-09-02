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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس ابنة الفنانة نهى العمروسي في «فتاة الفيرمونت»

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:09 م
جريمة الفيرمونت
جريمة الفيرمونت
حسام محفوظ
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أمرت الجهات المختصة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس نازلي كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ في اتهامها بقضية «فتاة فيرمونت».

وكانت النيابة العامة، أصدَرت بيانًا حول مستجدات قضية فيرمونت، حيث أمرت بإخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة 300 ألف جنيه، ورابع بضمان محل إقامته، فضلًا عن حبس 3 متهمين جدد من بينهم أحمد الجنزوري ونازلي كريم ابنة نهى العمروسي.

وتوقع مصلحة الطب الشرعي الكشف الطبي على نازلي كريم وأحمد الجنزوري، نفاذًا لأمر الجهات المختصة بتوقيع الكشف الطبي عليهما، ولبيان تعاطيهما المخدرات من عدمه.

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