استشهاد مجند في مطاردة مع مسجل خطر بالعياط

استشهد مجند شرطة، اليوم الأربعاء، إثر إطلاق عنصر إجرامي النيران عليه أثناء محاولة ضبطه في مدينة العياط، وتكثف مباحث الجيزة جهودها لضبط المتهم.تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة إخطارًا باستشهاد مجند من قوة مركز العياط أثناء مطاردة عنصر إجرامي.وأشارت التحريات إلى أنه أثناء تنفيذ قرار النيابة بضبط وإحضار شخص متهم بحيازة أسلحة نارية بادر المتهم بإطلاق النيران من سلاح خرطوش تجاه القوة الأمنية أصابت الشهيد يسري منصور، أدت لاستشهاده وفر المتهم هاربًا.تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.