الذهب يتراجع 3 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 بـ 867 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-9-2020

سعر الذهب اليوم في مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 نحو 867 جنيها للجرام، على خلفية هبوط أوقية الذهب بالبورصات العالمية من 1988 إلى 1970 دولارًا حسبما أكد نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية.كانت أسعار الذهب أمس الإثنين قد سجلت ارتفاعا في التعاملات اليومية بنحو ١٢ جنيهًا للعيار الواحد لدي محلات الصاغة.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك تراجعًا في أسعار الذهب اليوم بقيمة 3 جنيهات للعيار الواحد تأثرا والبورصات العالمية.وأوضح في تصريحات لـ الدستور أن أسعار الذهب سجلت سعرًا يبدأ من 867 جنيهًا، وسجل عيار ٢٤ نحو 990 جنيهًا للجرام وسجل عيار ١٨ نحو 743 جنيها للجرام وبلغ سعر الذهب نحو 6936 جنيها كما سجلت سعر أوقية الذهب السعر العالمي 1970 دولارًال.ويهتم المواطنون بأسعار الذهب وكذلك المستثمرون باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بسبب أزمة كورونا.وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت صباحا بقيمة 8 جنيهات فى سوق الصاغة بمصر، خلال مستهل التعاملات على الذهب بمصر، على خلفية زيادة فى سعر الأوقية لـ 1988 دولارا قبل تراجعها إلى 1970 دولارا الآن.وكان وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير، قد قال اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع تعافيا اقتصاديا سريعا من صدمة فيروس كورونا، مضيفا أنه لا يتوقع فرض السلطات جولة جديدة من إجراءات العزل مثلما حدث في شهري مارس وأبريل.وقال للصحفيين عند عرض توقعات نمو محدثة إن الحكومة عدلت التوقعات الاقتصادية للعام الحالي صعودا ليسجل الاقتصاد تراجعًا 5.8 % مقابل 6.3 % في توقعات سابقة في تأكيد لما ورد في تقرير سابق.كما عدلت الحكومة توقعات النمو لعام 2021 هبوطًا لتسجيل نمو 4.4 بالمئة مقارنة مع 5.2 بالمئة في توقعات سابقة.وسوق الذهب يتغير بصورة سريعة وفق التصريحات الاقتصادية للدول الكبرى، إضافة إلى تأثره بصورة مباشرة بالأنباء المتعلقة بفيروس كورونا، والاتفاقات التجارية والقيود الجمركية.