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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب وبايدن يتبادلان اتهامات إثارة العنف فى المدن الأمريكية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:14 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
وكالات
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تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن الاتهامات، بالتحريض على أعمال العنف التي تشهدها المدن الأمريكية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" اتهم بايدن الرئيس بـ"التشجيع على العنف" وقال بايدن عن ترامب في بيان له: "ربما يعتقد أن كتابة تغريدات حول القانون والنظام تجعله قويًا، لكن عدم قدرته على دعوة مؤيديه إلى التوقف عن البحث عن الصراع، مؤشر على مدى ضعفه".

ورد ترامب: "تابعت تصريحات بايدن. وبرأيي فإنه يتهم الشرطة أكثر من المشاغبين والفوضويين والمحرضين والناهبين، الذين لا يمكنه أن يتهمهم لأنه سيفقد تأييد أنصار بيرني (ساندرز) اليساريين المتطرفين!".

واتهم ترامب من وصفهم بـ"رؤساء بلديات وحكام ولايات يساريين متطرفين" بأنهم فقدوا السيطرة على الوضع، مشيرًا إلى أن "الفوضويين" خرجوا عن السيطرة ولم يعودوا يسمعون قادتهم، وبينهم "جو البليد الذي تم إخراجه من قبوه".

واعتبر ترامب أنه لولا إصراره على إدخال الأمن الفيدرالي إلى مدينة كينوشا بولاية ويسكونسين التي تشهد احتجاجات وأعمال شغب في أعقاب حادث إطلاق النار على مواطن أسمر من قبل الشرطة، لزالت تلك المدينة من الوجود، معربًا عن شكره لعناصر الأمن الفدرالي والحرس الوطني.

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