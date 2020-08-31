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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

58 منحة دراسية مجانية للطلاب المتفوقين في شمال سيناء

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:24 م
محافظ شمال سيناء،
محافظ شمال سيناء، محمد شوشة
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أعلن محافظ شمال سيناء، محمد شوشة، توفير 58 منحة دراسية مجانية لطلاب المحافظة المتفوقين والحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة، وذلك للدراسة في جامعة سيناء والجامعة البريطانية والجامعة المصرية اليابانية.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الإثنين- أن هناك 50 منحة مقدمة من جامعة سيناء الخاصة بواقع 10 منح للدراسة في كلية الهندسة، و10 منح أخرى للدراسة في كلية طب الأسنان، و10 منح للدراسة في كلية الصيدلة، و10 منح أخرى للدراسة في كلية العلاج الطبيعي بالجامعة بشرط الحصول على مجموع درجات بحد أدنى 90 %، علاوةً على 10 منح أخرى للدراسة في كلية الإعلام بالجامعة بشرط الحصول على مجموع درجات بحد أدنى 85%.

وأشار إلى توفير 3 منح من الجامعة البريطانية في مصر للدراسة في كليات: هندسة الطاقة، والآداب (أقسام اللغات)، والقانون، بواقع منحة واحدة لكل كلية، وبشرط الحصول على مجموع درجات بحد أدنى 90% بالنسبة لكلية هندسة الطاقة، و70% كحد أدنى بالنسبة للقبول في كليتي الآداب والقانون.

وأضاف المحافظ أن هناك أيضًا 5 منح أخرى مقدمة من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للمتفوقين من أبناء المحافظة للدراسة بها من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة، بشرط الحصول عليها خلال العام الدراسي 2019 2020، وأن يكون الطالب حاصلًا على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من شمال سيناء، وأن يكون حاصلًا على مجموع درجات المؤهل للكليات المختلفة.

وأوضح أنه سيتم تلقي الطلبات الخاصة بالمنح المختلفة في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة بالعريش خلال مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق أول سبتمبر المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 10 من سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هي: صورة شهادة الميلاد (الرقم القومي)، صورة بطاقة الرقم القومي، ومستخرج من الشهادات: الابتدائية والإعدادية والثانوية، صورة من شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية للإطلاع عليها.

وأضاف أن القبول في المنحة للأكبر مجموعا، وفي حالة التساوى يتم اختيار الأصغر سنًا.

من جهة أخرى، تم الإعلان عن المرشحين الأساسيين والاحتياطيين للقبول في الجامعة المصرية الصينية طبقًا للمنحة السابق الإعلان عنها.. حيث تم اختيار 3 طلاب بصفة أساسية وطالب واحد بصفة احتياطية للدراسة في كلية الهندسة والتكنولوجيا، و3 طلاب بصفة أساسية و6 طلاب بصفة احتياطية للدراسة في كلية الاقتصاد والتجارة الدولية، وطالبين بصفة أساسية و5 طلاب بصفة احتياطية للدراسة في كلية العلاج الطبيعي بالجامعة.

يذكر أنه سبق الإعلان عن توفير منح للدراسة في كليات: الهندسة والتكنولوجيا، والاقتصاد والتجارة الدولية، والعلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية بشرط الحصول على مجموع الدرجات المؤهل للكليات المختلفة بواقع: نسبة 90 % فأكثر للقبول في كلية الهندسة والتكنولوجيا، ونسبة 85 % فأكثر بالنسبة للقبول في كلية الاقتصاد والتجارة الدولية، ونسبة 95 % فأكثر بالنسبة للقبول في كلية العلاج الطبيعي.

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