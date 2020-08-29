الرحلات الداخلية تخفف من خسائر شركات الطيران الصينية

سجلت أكبر شركة طيران في الصين، اليوم السبت، خسائر أقل حدة في الفصل الثاني مع انتعاش السفر الداخلي، في وقت تمكنت الحكومة الصينية من السيطرة على تفشي فيروس كورونا الى حد بعيد.ولم يسجل البلد الذي شهد ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى العام الماضي، أي وفيات جديدة منذ مايو، ما سمح بعودة حذرة إلى حركة الطيران للعمل والسياحة إنما داخل الحدود، رغم الفوضى التي يثيرها "كوفيد- 19" في أمكنة أخرى.وسجلت شركة "تشاينا ساذرن إيرلاينز"، التي تعد الأكبر في البلاد من حيث عدد الركاب، خسائر بقيمة 2،9 مليار يوان (422 مليون دولار) من أبريل إلى يونيو، مقارنة ب5،3 مليار يوان في الفصل الأول من يناير إلى مارس.وقالت الشركة في إعلان نتائجها: "لقد أحدثت جائحة كوفيد- 19، تأثيرا عميقا وطويل الأمد على مستوى العالم"، متوقعة تفاقم حالة عدم اليقين.لكنها أضافت أن "سوق الطيران في الصين ستكون أول من يتعافى، والاتجاه العام للتعافي والتنمية موات"، مشيرة إلى "طلب قوي محتمل للسفر" إذا تم كبح الفيروس.وسجلت شركة طيران "إير تشاينا" خسائر إجمالية بلغت 9،4 مليار يوان في النصف الأول، وبلغت الخسارة 4،6 مليار في الفصل الثاني أي أقل بقليل من ال4،8 مليار في الفصل الأول.غير أن ثاني أكبر شركة طيران في البلاد "تشاينا إيسترن إيرلاينز" خالفت هذا الاتجاه مع تسجيل خسائر أكبر بين أبريل ويونيو بلغت 4،6 مليار يوان مقارنة ب3،6 مليار في الفترة من يناير إلى مارس.