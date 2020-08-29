رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرحلات الداخلية تخفف من خسائر شركات الطيران الصينية

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:58 م
شركات الطيران الصينية
شركات الطيران الصينية
وكالات
طباعة
سجلت أكبر شركة طيران في الصين، اليوم السبت، خسائر أقل حدة في الفصل الثاني مع انتعاش السفر الداخلي، في وقت تمكنت الحكومة الصينية من السيطرة على تفشي فيروس كورونا الى حد بعيد.

ولم يسجل البلد الذي شهد ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى العام الماضي، أي وفيات جديدة منذ مايو، ما سمح بعودة حذرة إلى حركة الطيران للعمل والسياحة إنما داخل الحدود، رغم الفوضى التي يثيرها "كوفيد- 19" في أمكنة أخرى.

وسجلت شركة "تشاينا ساذرن إيرلاينز"، التي تعد الأكبر في البلاد من حيث عدد الركاب، خسائر بقيمة 2،9 مليار يوان (422 مليون دولار) من أبريل إلى يونيو، مقارنة ب5،3 مليار يوان في الفصل الأول من يناير إلى مارس.

وقالت الشركة في إعلان نتائجها: "لقد أحدثت جائحة كوفيد- 19، تأثيرا عميقا وطويل الأمد على مستوى العالم"، متوقعة تفاقم حالة عدم اليقين.

لكنها أضافت أن "سوق الطيران في الصين ستكون أول من يتعافى، والاتجاه العام للتعافي والتنمية موات"، مشيرة إلى "طلب قوي محتمل للسفر" إذا تم كبح الفيروس.

وسجلت شركة طيران "إير تشاينا" خسائر إجمالية بلغت 9،4 مليار يوان في النصف الأول، وبلغت الخسارة 4،6 مليار في الفصل الثاني أي أقل بقليل من ال4،8 مليار في الفصل الأول.

غير أن ثاني أكبر شركة طيران في البلاد "تشاينا إيسترن إيرلاينز" خالفت هذا الاتجاه مع تسجيل خسائر أكبر بين أبريل ويونيو بلغت 4،6 مليار يوان مقارنة ب3،6 مليار في الفترة من يناير إلى مارس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى عن البناء غير المخطط: «ما تحملوناش أعباء أكبر مننا»

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

سلاح الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

الصور

image description

ألبوم.. حفل نسمة عبدالعزيز في الأوبرا

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

على رأسهم مرتضى.. إحالة 10 أسماء للجنة الانضباط باتحاد الكرة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

المتهمون باغتصاب فتاة فى التجمع ينكرون الجريمة: «إحنا من عائلات مرموقة»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«الغيرة الشديدة والعلقة الساخنة».. أسرار علاقة أنور وجدي وليلى مراد

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

نجم الساعة

بالأرقام.. كيف تحول كورونا إلى «نعمة» للزراعة المصرية؟

منوعات

نفوق جماعي للفيلة في زيمبابوي

احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»

لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

فضح الصهاينة.. ناجي العلي عبر عن معاناة الفلسطينيين برسوماته

«العازف» مجموعة قصصية تتناول حياة المرأة بعد الطلاق

شريف صالح ينتهي من «حفلة الميتين الأوغاد»

فاتن حمامة: أنا خيالية جدًا ومغرورة و«قنزوحة»