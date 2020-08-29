محمد العون يصل لنهاية «ممر الشاى الهندى»

يعكف الروائي محمد العون٬ علي الإنتهاء من الفصل الأخير لروايته "ممر الشاى الهندى"، مشيرا في تصريح خاص لــ"الدستور" إلي أن الرواية التي يكتبها منذ عام ونصف العام تقريبا٬ تتناول قصة شاب مثقف، يتجه إلى عمل فيديوهات على النت ليتحول إلى يوتيوبر.يشار إلي أن "العون" سبق وصدرت له الأعمال الروائية: سراديب الذهب٬ عطر الغرام٬ مولانا٬ ليلة التحرير٬ سجن الطاووس٬ الملك ينزل المدينة٬ مراكب الليل. يالإضافة إلي المجموعة القصصية فانوس مكسور.سبق لــ"محمد العون" أن فاز بجائزة اتحاد كتاب مصر فى الرواية لعام 2014 عن رواية سجن الطاووس.